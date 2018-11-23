Кремль ответил на публикации о «даче Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще не ознакомился с публикацией о новых эпизодах в деле подрядчиков Федеральной службы охраны и Минкультуры по фактам растраты при строительстве резиденции главы государства и других объектов. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 23 ноября.

«Я могу только сказать, что, действительно, были задержания, были осужденные по этому вопросу. Больше мне сказать нечего, нужно у правоохранительных органов справляться. Когда воруются государственные деньги, правоохранительные органы принимают меры по поимке виновных», — сказал он.

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Представитель Кремля также подчеркнул, что у Владимира Путина нет своей дачи, а недвижимость, о которой идет речь в материале РБК, является государственной.

Журналисты издания нарекли дачей Путина президентскую резиденцию «Ново-Огарево», в ходе строительства которой было похищено 1,5 миллиарда рублей. РБК ссылается на протоколы четырех допросов бывшего заместителя директора компании «Климат проф» Бориса Мальцева. По его словам, руководители компании «БалтСтрой», принадлежавшей миллиардеру Дмитрию Михальченко, и связанные с ними бизнесмены похищали бюджетные средства на стройку и реставрацию объектов госохраны по меньшей мере с 2007 года. Он также утверждает, что хищения имели место на 17 объектах.

Согласно декларации о доходах, Путин владеет двумя квартирами площадью 77 и 153 квадратных метра и гаражом. В апреле этого года из списка недвижимого имущества исчез земельный участок площадью 1500 квадратных метров, который он декларировал ежегодно.

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