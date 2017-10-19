Путин снизил президентскую зарплату на 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении снижения зарплаты высшим государственным чиновникам на 10 процентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под сокращения подпадают президент, премьер-министр, вице-премьеры, министры, а также генеральный прокурор, главы Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии. Также указ коснется сотрудников администрации президента и аппарата правительства.

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Зарплата с дисконтом будет выплачиваться высшим чиновникам до конца 2018 года. Изначально документ о снижении зарплат высшим государственным служащим был подписан в феврале 2015 года, а вступил в силу с первого марта 2015 года. В дальнейшем Путин несколько раз продлевал действие этого указа.

Согласно декларации о дохода президента в 2016 году Владимир Путин заработал около 8,86 миллиона рублей. Больше всех среди кремлевских чиновников в 2016 году заработал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко: его доход, если верить декларации, составил 85,5 миллионов рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,586 миллиона рублей, а пресс-секретарь и заместитель главы администрации президента Дмитрий Песков заработал 12,6 миллиона рублей.