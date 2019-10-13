Объяснена любовь Путина к отдыху в России

Президент России Владимир Путин путешествует по стране, чтобы популяризировать российские места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Как пояснил Песков, ранее Путин уже отвечал на этот вопрос, заявив, что Россия — очень красивая и необъятная страна. «Конечно, это задача президента — на своем примере популяризировать те места, о существовании которых большинство граждан, может, и не знают», — уточнил пресс-секретарь.

Кроме того, он добавил, что даже во время поездок Путин не прекращает работать, поскольку «на его плечах слишком большой груз и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания».

Ранее, 7 октября появилось видео с отдыха Путина в сибирской тайге накануне дня рождения. В ролике видно, как глава государства гуляет в лесу, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку. Сопровождавший его Сергей Шойгу в свою очередь выкопал куст брусники, который Путин посоветовал ему посадить на даче.

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