Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как глава государства гуляет на природе, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку.

Компанию президенту составил министр обороны Сергей Шойгу. Он, в свою очередь, выкопал куст брусники, который Путин посоветовал ему посадить на даче.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения. 7 октября российскому лидеру исполняется 67 лет.

В прошлом году глава государства отдохнул в Саяно-Шушенском заповеднике. По словам Пескова, Путин ходил по горам и любовался пейзажами. В поездке его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

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