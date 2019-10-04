Россия
 
Подписывайся на нас в Instagram
Последние новости
Раскрыты связи помощника Зеленского с Россией
«Северному потоку-2» дали шанс
Муж Ласицкене высмеял подарок жене от российских спортивных чиновников
Призвавший коллег «не теребонькать» Петербург политик объяснился
Российская учительница пригрозила «спустить шкуру» с ученика за потерю тетради
Грузия ответила на слухи о «формуле Штайнмайера» для Абхазии и Южной Осетии
Россиянин покурил на балконе и устроил взрыв
Российские следователи потеряли два миллиона рублей из сейфа отдела
Российские порноактрисы раскрыли заработки и рассказали о карьере за рубежом
Российский «Резонанс» накрыл Египет и Израиль
Новости партнеров

Раскрыты планы Путина на день рождения

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин собирается провести свой ближайший День рождения с родными и близкими на природе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, празднование будет проходить 7 октября. В этом году российскому лидеру исполняется 67 лет.

Летом 2018 года Путин рассказал, как отмечал свой день рождения с главой Китая Си Цзиньпином. «Наверное, председатель Си Цзиньпин — единственный из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. Здесь секрета нет — мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — сказал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин рассказал о судьбе подаренного ему вина
Песков поведал о планах Путина на день рождения
Песков затруднился оценить реакцию Путина на подарки
Другие материалы рубрики
Россия18:15 2 октября
Владимир Путин

«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»

Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
14:27Сегодня

Призвавший коллег «не теребонькать» Петербург политик объяснился

14:25Сегодня

Российская учительница пригрозила «спустить шкуру» с ученика за потерю тетради

13:35Сегодня

Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой

Россия00:02 2 октября

«Пациент умер — и никто ничего не докажет»

Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
13:26Сегодня

Стало известно о принудительных абортах и стерилизации в психдиспансерах России

12:38Сегодня

В Кремле рассказали о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

12:26Сегодня

Кремль пожаловался на американскую медийную атаку

Россия19:02 3 октября
Владимир Путин

«Угроза распада висела в воздухе»

Что Путин думает о России 90-х, мировом порядке, успехах в войне и Трампе
12:22Сегодня

Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене

12:18Сегодня

В Госдуме засомневались в необходимом для счастья россиян уровне зарплаты

11:59Сегодня

Учительница опущенного в унитаз российского школьника пожаловалась на травлю

Россия
Призвавший коллег «не теребонькать» Петербург политик объяснился
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Российская учительница пригрозила «спустить шкуру» с ученика за потерю тетради
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Раскрыты планы Путина на день рождения
Владимир Путин«Угроза распада висела в воздухе»
Что Путин думает о России 90-х, мировом порядке, успехах в войне и Трампе
Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой
Все материалы
Мир
Захарова взяла под личный контроль дело задержанной в Иране журналистки
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
В США избили мужчину за кепку с лозунгом Трампа на русском языке
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Российские дипломаты прокомментировали задержание журналистки в Иране
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными
Все материалы
Бывший СССР
Раскрыты связи помощника Зеленского с Россией
Нация под ключ
Белорусы хотели жить и говорить по-русски. Почему СССР не мог этого допустить?
Белорусского шпиона освободили перед встречей Зеленского и Лукашенко
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
На Украине пересмотрят дела против связанной с сыном Байдена компании
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Все материалы
Экономика
«Северному потоку-2» дали шанс
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Крупный российский банк избавится от отделений
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
В Кремле рассказали о работе над повышением доходов россиян
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
Самозанятых россиян задумали ограничить в профессиях
Все материалы
Силовые структуры
Появились подробности атаки вооруженных захватчиков на кубанский завод
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Призвавшему убивать детей силовиков блогеру отказались смягчить приговор
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские тюремщики устроили перестрелку между собой
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Российский завод попытались захватить со стрельбой
Все материалы
Наука и техника
Российский «Резонанс» накрыл Египет и Израиль
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Загадочные свитки из исчезнувшего города впервые прочтут
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Все материалы
Спорт
Муж Ласицкене высмеял подарок жене от российских спортивных чиновников
Эрик Вайхенмайер«Ему хочется чувствовать страх»
Он стал первым слепым альпинистом, покорившим Эверест. Но не остановился на этом
В американском спорте разгорелся новый секс-скандал
Режим сушки
На чем можно заработать в седьмом туре АПЛ
Российский игрок НХЛ отказался от драки во время матча и прослыл трусом
«Хочу, чтобы меня запомнили фантастическим игроком»
История лучшего футболиста АПЛ Вирджила ван Дейка
В Таиланде забили гол двойным ударом «ножницами»
Все материалы
Культура
Люси Рейлтон«Иногда хаос, иногда дискомфорт, порой — блаженство»
От Баха до техно: главная виолончелистка музыкального авангарда выступает в Москве
Скорсезе отказался считать киноискусством фильмы о супергероях
Привет, даркнет
СПИД, закладки, суицид: жизнь русских подростков в сериале «#Dетки»
Студентки Джеймса Франко подали на него в суд за сексуальную эксплуатацию
«Через 20 лет такие, как она, будут сидеть в правительстве»
Один из самых популярных норвежских писателей о фейковых новостях и Грете Тунберг
Актер и режиссер Александр Хван экстренно госпитализирован
«HALL07» театральной группы «TAAT»Прочь от людей
Скотч, 50 банок риса и рижский след японского шпиона: чем живет актуальный мировой театр
Все материалы
Интернет и СМИ
Российские порноактрисы раскрыли заработки и рассказали о карьере за рубежом
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Сваха из «Давай поженимся!» предрекла Бузовой жизнь без мужа
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Российскую журналистку задержали в Иране
«У нас не осталось конкурентов»
 
Разъяренная толпа облила журналистку водкой и едва не довела до слез
Все материалы
Ценности
Женщина похвасталась кольцом и была обругана за неопрятные ногти-спирали
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Тучная модель сфотографировалась в кружевном белье и обрадовала фанатов
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Раскрыт секрет молодости Синди Кроуфорд
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Раскрыта причина одиночества самой молодой миллиардерши в мире
Все материалы
Путешествия
Придуман способ избавиться от очередей в туалеты самолета
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Пьяная уборщица набросилась на экипаж российского теплохода
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
В Кремле допустили восстановление авиасообщения между Россией и Грузией
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Летевший самолетом в Москву двухмесячный младенец умер в больнице
Все материалы
Из жизни
Пес с «человеческим лицом» стал звездой соцсетей
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Солдат голыми руками укротил смертоносную змею и прославился
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Редкая болезнь заставила мужчину 29 лет питаться консервами
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Мужчина приехал помогать больной раком возлюбленной после одного свидания
Все материалы
VW Amarok в Африке
Как выбрать пикап для встречи с жирафом
Забытые концепты: Aston Martin 2020
Aston Martin завтрашнего дня по версии 2001 года
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Новая Kia Optima получит восьмиступенчатый «робот»
Показан новый лимузин главы Китая
BMW объявила рублёвые цены на новые Х5 М и Х6 М
Все материалы
Дом
Россиянин покурил на балконе и устроил взрыв
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Расселение москвичей задумали ускорить
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Каждый третий россиянин выразил готовность сменить место жительства
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Предприятия Ставрополья начали повышать производительность труда
Объявлен тендер на закупку планшетов для переписи населения
Все материалы