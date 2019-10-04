Раскрыты планы Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин собирается провести свой ближайший День рождения с родными и близкими на природе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, празднование будет проходить 7 октября. В этом году российскому лидеру исполняется 67 лет.

Летом 2018 года Путин рассказал, как отмечал свой день рождения с главой Китая Си Цзиньпином. «Наверное, председатель Си Цзиньпин — единственный из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. Здесь секрета нет — мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — сказал он.

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