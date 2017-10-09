Песков затруднился оценить реакцию Путина на подарки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, как Владимир Путин воспринял подарок от Сильвио Берлускони, он также выразил сомнение в том, что глава государства осведомлен о выпуске за границей продукции с использованием его имени. Его слова в понедельник, 9 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне неизвестно о реакции президента на пододеяльник от Берлускони», — ответил Песков, комментируя новости о том, что бывший премьер-министр Италии подарил Путину на 65-летие покрывало с изображением рукопожатия политиков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, иностранные производители не запрашивали разрешение президента России на выпуск товаров с его именем. «В любом случае это проявление огромной популярности и авторитета нашего президента во всем мире», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Путин приобрести выпущенную к его юбилею в Париже куртку.