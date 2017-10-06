Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 6 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Чаще он это (отмечает праздник — прим. «Ленты.ру») делает с родными и близкими, иногда с коллегами по работе. Я вам могу сказать лишь одно — запланирована целая вереница телефонных разговоров, президент будет получать поздравления», — сообщил Песков.

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При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, запланировал ли разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, в середине дня 7 октября Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России.

7 октября президенту России исполняется 65 лет. Два года назад президент России в свой день рождения сыграл в хоккей. В гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи он забросил семь шайб.