Ресторан в Вашингтоне испечет пиццу в честь дня рождения Путина

В день рождения российского президента Владимира Путина вашингтонский ресторан Ledo Pizza предложит посетителям пиццу в русском стиле. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает ТАСС.

Пицца Hot Like Putin («Острый как Путин») будет стоить 22,5 доллара (1300 рублей). В ее состав будут входить говядина, лук, специи и маринованные огурцы. «Это первая наша пицца, в которой есть маринованные огурцы», — отметил менеджер Ledo Pizza Тарик Диаб.

Заведение располагается недалеко от российского посольства, поэтому его часто посещают его сотрудники. Диаб утверждает, что узнал рецепт пиццы в русском стиле во время торжественного мероприятия, устроенного в пиццерии русскоязычной общиной Вашингтона.

Пиццу Hot Like Putin будут подавать посетителям с субботы, 7 октября, когда российский празднует день рождения. Акция продлится до понедельника, 9 октября. Во второй понедельник октября в США празднуют день Колумба, поэтому он также будет выходным.

3 октября сообщалось, что бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин и Александр Кержаков сыграют за команду Рамзана Кадырова в товарищеском матче, приуроченном ко дню рождения Путина.