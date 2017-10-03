Кержаков и Карпин сыграют за команду Кадырова в честь дня рождения Путина

Бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин и Александр Кержаков сыграют за команду Рамзана Кадырова в товарищеском матче с ветеранами сборной Италии. Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

«Для участия в товарищеском матче в Грозный приедут легенды российского и итальянского футбола. Встреча приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина», — говорится в заявлении.

Матч пройдет 7 октября на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В составе команды Кадырова «Лидер» кроме Кержакова и Карпина сыграют футболисты клуба «Ахмат» и высокопоставленные лица республики, за итальянцев выступят Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие бывшие игроки.

Матч станет вторым по счету между командой Кадырова и сборной ветеранов итальянского футбола, проходящим в Грозном. В 2015 году их встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.