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Кадыров нашел решение проблемы судей в российском футболе

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что футбольным судьям необходимо предоставить базовый оклад и бонусы за хорошую работу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, арбитры часто становятся главными действующими лицами во время матчей из-за своих ошибок, однако наказания для них не предусмотрено.

«Максимум, что может грозить — отстранение от одной или нескольких игр, чтобы отдохнуть. А команды тем временем из-за судейских ошибок теряют важные для себя очки, места в еврокубках и мотивацию», — написал Кадыров, отметив, что сейчас «у судей нет контрактов, трудовых книжек и соцпакета». При этом в регламенте не предусмотрено пожизненное отстранение арбитра.

«Исходя из всех этих факторов, у судей нет ни четкого заработка, ни ответственности как таковой. На мой взгляд, чтобы улучшить ситуацию в российском футболе, "снять" претензии с футбольных арбитров, мы должны пойти по аналогии с английскими коллегами: ввести базовый оклад для судей и добавить бонусы за хорошо отработанные матчи», — заявил глава Чечни.

По его мнению, арбитров нужно лишать бонусов, если они некачественно отработают на матче, что будет также отражаться на их рейтинге. Это заставит судей действовать «честно и беспристрастно».

14 августа грозненский «Ахмат» подал жалобу в Российскую футбольную премьер-лигу на работу арбитра Игоря Федотова в матче чемпионата страны с санкт-петербургским «Зенитом». В заявлении клуба говорилось, что «на результат матча серьезнейшим образом повлияли ошибки судейской бригады».

Встреча шестого тура чемпионата России прошла 13 августа в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Во втором тайме голкипер «Зенита» Андрей Лунев сыграл рукой за пределами штрафной площади, но Федотов не зафиксировал нарушения. После встречи Лунев признался журналистам, что его стоило удалить с поля.

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