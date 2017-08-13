Избежавший удаления вратарь «Зенита» открыто признал судейскую ошибку

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев заявил, что судья должен был удалять его в матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским «Ахматом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В эпизоде с выходом за пределы штрафной я не рассчитал отскок. Он был быстренький. Мне показалось, я сыграл на линии, но сейчас посмотрели повтор и сказали, что за линией. Надо было удалять за это, наказывать. Моя ошибка. Некачественно сыграл», — сказал Лунев.

Во втором тайме голкипер сине-бело-голубых пытался опередить нападающего грозненцев Лео Жаба и сыграл рукой за пределами штрафной. Главный арбитр Игорь Федотов оставил этот эпизод без внимания, Лунев не получил даже желтой карточки. По правилам, судья должен был удалить вратаря.

Встреча состоялась 13 августа на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков.