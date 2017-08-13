«Зенит» разгромил «Ахмат» в РФПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 13 августа, на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Первый мяч на 28-й минуте забил Леандро Паредес, на 50-й минуте Александр Кокорин удвоил преимущество сине-бело-голубых, Далер Кузяев довел счет до крупного на 68-й минуте, а за шесть минут до финального свистка отличился Юрий Жирков.

На 29-й минуте матча был удален капитан «Ахмата» Ризван Уциев. Он получил вторую желтую карточку за грубое нарушение правил на Доменико Кришито.

«Зенит» набрал 16 очков и единолично возглавил турнирную таблицу. Шедший на втором месте «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дебютанту РФПЛ «Тосно» (0:2).