«Анжи» принял отставку решившего уйти в прямом эфире тренера

Руководство махачкалинского «Анжи» приняло отставку главного тренера Александра Григоряна. Об этом специалист рассказал «Чемпионат.com».

«Честно говоря, рассчитывал продолжить работать в случае положительного исхода с "Динамо". Но из-за проигрыша понимал — нужно подавать в отставку. Принял решение сам, руководство его одобрило. Осман Гаирбекович (Кадиев, владелец "Анжи" — прим. "Ленты.ру") встретил меня и команду после матча. Я попросил минуту внимания и заявил об отставке. Он дал добро», — рассказал Григорян, отметив, это это решение далось владельцу клуба непросто.

О своем решении покинуть «Анжи» тренер рассказал в прямом эфире телеканала «Наш футбол» после матча шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Динамо», который состоялся 12 августа в Каспийске и завершился поражением хозяев со счетом 1:3.

50-летний Григорян возглавил «Анжи» в январе 2017 года. Тренер стал известен своими эксцентричными заявлениями. Так 30 июля Григорян после поражения от «Локомотива» назвал нападающего своей команды Константина Базелюка трусом, а также поинтересовался у задававшего вопросы журналиста, не является ли тот мазохистом.