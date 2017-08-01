Тренер «Анжи» объяснился за эмоциональные интервью и сравнил себя с ребенком

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, почему перед началом и после окончания матчей часто дает эмоциональные интервью. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Это эмоциональный порыв, как у ребенка. Если спустя несколько минут задать мне тот же вопрос, то я, возможно, отвечу на него по-другому. Просто это состояние, когда у тебя берут интервью до игры, сразу после, потом пресс-конференция — это очень тяжело», — рассказал тренер.

Григорян также добавил, что не хочет делать из своей профессии «что-то запредельно сложное».

«Честно говоря, когда коллеги не отвечают на вопросы и напускают на себя тень загадки, они этой недосказанностью могут как показывать свой ум, так и скрывать его отсутствие. Поэтому я лучше буду казаться дураком, чем умным», — добавил специалист.

30 июля Григорян после матча с «Локомотивом» (0:1) назвал футболиста своей команды Константина Базелюка трусом, а также поинтересовался у задававшего вопросы журналиста, не является ли тот мазохистом. 2 мая специалист дал странное интервью перед матчем с «Краснодаром» (0:0). В частности, специалист назвал «вандефульным» состояние своей команды.