Тренер «Анжи» отказался извиняться перед названным им трусом футболистом

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян отказался извиняться перед форвардом Константином Базелюком, которого он назвал трусом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Может, неправильно было так выступить публично, но не сомневайтесь — ему я говорил о том же самом на протяжении двух месяцев. Мне уже надоело. Извиняться перед Базелюком я не собираюсь. Если обидится — ради бога», — рассказал Григорян.

Специалист также отметил, что у «Анжи» нет возможности покупать исполнителей с высоким уровнем мастерства, но «набрать команду игроков с развитым мужским началом — есть».

Григорян раскритиковал Базелюка после матча третьего тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча прошла в воскресенье, 30 июля, в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Базелюк вышел на замену на 72-й минуте матча.

2 мая Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура первенства страны с «Краснодаром» (0:0). В частности, специалист назвал «вандефульным» состояние своей команды.