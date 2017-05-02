Тренер «Анжи» дал странное интервью

Видео: НогоМяч TV / Youtube

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром». Встреча транслировалась на телеканале «Наш Футбол». Видео с интервью было опубликовано на YouTube-канале НогоМяч TV.

«Что за вообще топ-клуб... Образец, топ-клуб, я ничего не понимаю. А мы кто, аутсайдеры в вашем понимании? Наш шанс в том, что мы в нижней части и хотим вылезти из этого дерьма. Шаблон игры? Я не привык разговаривать», — сказал Григорян.

На вопрос о том, в каком состоянии команда находится перед матчем, Григорян ответил: «Вандефульном».

Встреча между «Краснодаром» и «Анжи» прошла в понедельник и завершилась со счетом 0:0. Махачкалинский клуб с 29 очками занимает 12-е место в РФПЛ, «Краснодар» находится на четвертой позиции с 45 баллами.