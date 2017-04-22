«Анжи» обыграл «Терек» в Грозном

Махачкалинский «Анжи» обыграл грозненский «Терек» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает «Советский Спорт».

Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 14-й минуте забил форвард Фелицио Браун Форбс.

Махачкалинцы с 27 очками остались на 12-м месте таблицы РФПЛ, грозненцы с 33 баллами занимают 8-ю строчку.

В других матчах тура «Зенит» оказался сильнее «Урала» — 2:0, «Ростов» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0, «Локомотив» и «Амкар» сыграли вничью 3:3.