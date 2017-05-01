«Анжи» отстоял ничью в матче с «Краснодаром»

Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в понедельник, 1 мая, в Краснодаре и завершилась со счетом 0:0. Хозяева владели преимуществом большую часть матча. В первом тайме лучший бомбардир РФПЛ, форвард «быков» Федор Смолов забил мяч, но сделал это из положения вне игры, и взятие ворот засчитано не было.

Краснодар с 45 очками занимает четвертое место в таблице РФПЛ. «Анжи» с 29 очками в активе располагается на 12-й строчке.

В других матчах игрового дня санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Томь» со счетом 2:0 и обошел ЦСКА в таблице, поднявшись на второе место, а самарские «Крылья Советов» свел вничью поединок с «Оренбургом» (1:1).