Это'О оформил хет-трик за «Антальяспор»

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор» забил три мяча в матче национального чемпионата с «Аданаспором». Видео было опубликовано на YouTube-канале MATCH OF THE DAY.

Этот хет-трик стал первым для 36-летнего камерунца в составе клуба из Антальи. В прошлый раз Это'О забивал три мяча в январе 2014-го в составе «Челси» — в ворота «Манчестер Юнайтед».

В текущем чемпионате Турции Это'О забил 14 мячей, а его клуб занимает шестое место в таблице, на три очка отставая от позиции в зоне Лиги Европы.

Это'О выступал за махачкалинский «Анжи» в 2011-2013 годах. В составе «Барселоны» (дважды) и «Интера» камерунец выигрывал Лигу чемпионов.