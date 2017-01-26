Игравший за «Барселону» и «Челси» Это'О прибыл в расположение «Амкара»

Бывший нападающий «Барселоны», «Челси» и «Интера» Самуэль Это'О прибыл в расположение пермского «Амкара». Об этом сообщается на странице российского клуба в Twitter.

«Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже», — говорится в описании к фотографии, на которой 35-летний камерунец позирует с футболкой «Амкара» в компании главного тренера клуба Гаджи Гаджиева.

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин объяснил приезд 35-летнего камерунца приятельскими отношениями с клубом. «Это'О — наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо. Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самюэлем, они общаются», — приводит слова Резвухина «Спорт-Экспресс».

На вопрос о возможном переходе Это'О в «Амкар», функционер ответил: «В нашей жизни все возможно».

Это'О выступал за махачкалинский «Анжи» под руководством Гаджиева в 2011-2012 годах. В составе «Барселоны» (дважды) и «Интера» камерунец выигрывал Лигу чемпионов. В настоящее время футболист выступает за турецкий «Антальяспор».