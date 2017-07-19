Эксперт посоветовал наставнику «Анжи» «тренировать баб»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера махачкалинского «Анжи» Александра Григоряна и посоветовал тому сменить специализацию. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

«Я просто в шоке. Когда слышу интервью тренера Григоряна, хочу ему сказать: "Иди лучше, друг, тренируй баб, честно говоря". Чем быстрее "Анжи" откажется от услуг Григоряна, тем больше у него шансов зацепиться за премьер-лигу. Не каждый человек — тренер. Такой заносчивый парень!» — рассказал Рейнгольд.

50-летний Григорян возглавляет «Анжи» с января 2017 года, прошлый сезон команда завершила на 12-м месте. В первом туре нынешнего чемпионата дагестанцы дома со счетом 1:3 уступили московскому ЦСКА.

Тренер известен эпатажными высказываниями. До прихода в махачкалинский клуб в карьере специалиста была работа с двумя женскими командами: тольяттинской «Ладой» и пермской «Звездой-2005».