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Тренер «Анжи» назвал своего футболиста трусом

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Главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян назвал нападающего клуба Константина Базелюка трусом после матча третьего тура российской премьер-лиги с «Локомотивом». Видео было опубликовано на YouTube-канале Different in Sports.

«Замены, которые я произвел, не оправдали себя. Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться», — сказал Григорян.

На вопрос, с чем связаны эмоции в отношении Базелюка, тренер ответил: «Трусостью. Я не намерен ничего объяснять. Достаточно того, что я на всю страну это произнес».

Встреча между «Локомотивом» и «Анжи» прошла в воскресенье, 30 июля, в Москве, и завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Базелюк вышел на замену на 72-й минуте и результативными действиями не отметился.

2 мая тренер «Анжи» Григорян дал странное интервью перед матчем 26-го тура российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром».

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