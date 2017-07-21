«Локомотив» обыграл ЦСКА во втором туре РФПЛ

«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби, прошедшем в рамках второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в пятницу, 21 июля, и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:1. За «Локомотив» забивали Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66-я) и Дмитрий Тарасов (74-я). У ЦСКА отличился Витиньо (42-я).

В концовке матча Ари получил травму в столкновении с Александром Головиным и не смог продолжить встречу. Бразильца унесли с поля на носилках.

В параллельном матче махачкалинский «Анжи» обыграл пермский «Амкар» со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник махачкалинцев Сергей Брызгалов.

ЦСКА стартовал в РФПЛ с победы над «Анжи» (3:1). «Локомотив» в первом туре чемпионата оказался сильнее тульского «Арсенала» (1:0).