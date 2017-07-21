CAS оставил в силе дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать финского полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на два года. Об этом сообщается на сайте суда.

«Двухлетний период дисквалификации был подходящей мерой, и, так как в решении УЕФА точная дата начала действия санкций указана не была, CAS посчитал должным прояснить этот момент и соответствующим образом модифицировать решение апелляционной палаты УЕФА, чтобы подтвердить, что игрок дисквалифицирован на два года начиная с 6 октября 2016 года», — гласит заявление CAS.

В мае стало известно, что ЦСКА отказался продлевать контракт с Еременко. В данный момент информации об официальном завершении сотрудничества с игроком клуб не предоставлял.

В начале марта УЕФА оставил в силе дисквалификацию игрока. Его отстранили от футбола на два года за нарушение антидопинговых правил. В пробе, взятой после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера» 14 сентября 2016 года, был обнаружен кокаин.