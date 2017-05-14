ЦСКА отказался продлевать контракт с дисквалифицированным за кокаин Еременко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб отказался продлевать контракт с полузащитником Романом Еременко, дисквалифицированным на два года за употребление кокаина. Слова функционера приводит ТАСС.

«Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна — дисквалификация продолжает действовать», — рассказал Бабаев, отметив, что стороны сумели прийти к компромиссу в вопросе о размере зарплаты после наложения дисквалификации.

«Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации», — подчеркнул гендиректор клуба.

6 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию полузащитника. Он был отстранен от футбола за нарушение антидопинговых правил до 5 октября 2018 года. В его допинг-пробе, которая была взята после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера» (2:2) 14 сентября, был обнаружен кокаин.

В ЦСКА Еременко перешел в августе 2014 года, заключив четырехлетний контракт.