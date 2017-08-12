Спорт
 

Главный тренер «Анжи» подал в отставку в прямом эфире

Перейти в «Мою Ленту»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян подал в отставку в прямом эфире телеканала «Наш футбол» после поражения от московского Динамо в шестом туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Видео появилось на YouTube-канале НогоМяч TV.

Григорян отметил, что к поражению привели грубейшие индивидуальные ошибки отдельных игроков. «Когда накапливается достаточно качественных игр, в которых команда терпит поражения, тренер должен набраться мужества и подать в отставку, что я и делаю», — заявил Григорян.

Встреча «Анжи» и «Динамо» состоялась в субботу, 12 августа, в Каспийске и завершилась победой московской команды со счетом 3:1. Махачкалинцы с 3 очками занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо» набрало 7 очков и поднялось на 11-ю строчку.

50-летний Григорян возглавил «Анжи» в январе 2017 года. Тренер стал известен своими эксцентричными заявлениями. Так 30 июля Григорян после поражения от «Локомотива» назвал нападающего своей команды Константина Базелюка трусом, а также поинтересовался у задававшего вопросы журналиста, не является ли тот мазохистом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тренер «Анжи» выпустил на матч со «СКА-Хабаровском» «трусливого» игрока
Тренер «Анжи» объяснился за эмоциональные интервью и сравнил себя с ребенком
Тренер «Анжи» отказался извиняться перед названным им трусом футболистом
Последние новости
Россиянка Ласицкене выиграла золото чемпионата мира в прыжках в высоту
Индийский охотник застрелил раздавившего 15 человек слона
Главный тренер «Анжи» подал в отставку в прямом эфире
В сети появилось видео наезда автомобиля на толпу протестующих в Виргинии
Автомобиль врезался в группу протестующих в Вирджинии
Глава МВД Грузии нецензурно отказался от Саакашвили в беседе с пранкерами
Итальянский турист на глазах у дочерей до смерти избил менеджера отеля в Египте
Другие материалы рубрики
Спорт21:13Сегодня

Скачут кони, топчут мясо

Два гола за две минуты, драка и поток туалетной бумаги — ЦСКА обыграл «Спартак»
22:51Сегодня

Россиянка Ласицкене выиграла золото чемпионата мира в прыжках в высоту

21:45Сегодня

Футболист «Уфы» забил мяч дальним ударом с лета после подачи углового

15:4011 августа

Россиянка стала двукратным чемпионом мира по прыжкам в воду в категории Masters

Спорт00:3311 августа

Любо-дорого смотреть

Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
20:28Сегодня

Каррера прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА

19:29Сегодня

ЦСКА на последних минутах дважды забил «Спартаку» и одержал волевую победу

13:08 7 августа

Появилось видео убийства 20-летнего чемпиона Европы по борьбе

Спорт00:00 9 августа
Морис Квителашвили

«Мы всегда ладили с Липницкой»

Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
19:09Сегодня

Слуцкий выиграл первый матч во главе «Халл Сити»

17:02 7 августа

Фанаты «Спартака» воспользовались брандспойтом внутри стадиона «Санкт-Петербург»

16:53Сегодня

Акинфеев вернулся в состав ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Россия
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Активисты ЛДПР скинули Жириновского с матраса
Красноярский губернатор предложил колоть шины за езду по ремонтируемому мосту
Рогозин обвинил США в желании повсеместно гадить России
Яровая ответила обвинившему СССР в развязывании Второй мировой главе МИД Польши
В Бурятии вскрыли капсулу из 1967 года с наказом жить по ленинским заветам
Все материалы
Мир
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Бабка надвое шмаляла
Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
Суд арестовал заподозренного в убийстве журналистки датского изобретателя
Британские военные усилят охрану авианосца после посадки на палубу дрона
В Дании изобретателя и владельца подлодки обвинили в убийстве журналистки
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Все материалы
Бывший СССР
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
В оборонном бюджете Украины найдена «дыра» в 237 миллионов долларов
Глава МВД Грузии нецензурно отказался от Саакашвили в беседе с пранкерами
Саакашвили через пранкеров пригрозил украинским властям своим «большим именем»
Пранкеры рассекретили подробности разговора с Саакашвили
На Украине рассказали о грабящих фермеров ветеранах АТО
Украина увеличит количество погранпостов на границе с Россией
Все материалы
Финансы
Спуфи и его команда
Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы
Эксперты оценили шансы «Югры» на победу в суде против ЦБ
Банк России поднял доллар выше 60 рублей
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
Минсельхоз еще раз напомнил россиянам о дешевеющей гречке
Дефицит бюджета России достиг 424 миллиардов рублей
В России спрогнозировали рекордный урожай зерна
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Рейтинг неугоняемых машин в России возглавила Lada Vesta
У офиса Google появились плакаты в поддержку уволенного за «сексизм» инженера
Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной
Россия начала поставлять пшеницу в Венесуэлу
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
79-летний генерал сел за штурвал «Дугласа» на авиафестивале в Подмосковье
Чей ствол крепче
Зачем из пулемета делать автомат и карабин
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Боевую подготовку российских летчиков изменили с учетом опыта в Сирии
Краснодарское авиационное училище начнет обучать девушек
На учениях в Псковской области от огнестрельного ранения погиб десантник
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
«Крестьяне вынесли империи приговор»
Когда Россия перестала быть «страной рабов» и круговой поруки
В МГУ назвали сроки наводнений в России
Безграмотные индейцы-математики оказались астрономами
Над Марсом сняли редкий атмосферный феномен
Раскрыто главное нововведение iPhone 8
Все материалы
Спорт
Скачут кони, топчут мясо
Два гола за две минуты, драка и поток туалетной бумаги — ЦСКА обыграл «Спартак»
Россиянка Ласицкене выиграла золото чемпионата мира в прыжках в высоту
Главный тренер «Анжи» подал в отставку в прямом эфире
Футболист «Уфы» забил мяч дальним ударом с лета после подачи углового
Каррера прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА
ЦСКА на последних минутах дважды забил «Спартаку» и одержал волевую победу
Слуцкий выиграл первый матч во главе «Халл Сити»
Все материалы
Культура
Попытка — пытка
Самые рискованные кинопробы: от «Лолиты» до фильмов Ларса фон Триера
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
Люк и его отцы
Кино недели с Денисом Рузаевым: от космической оперы Бессона до «Люмьеров!»
Умер актер Виктор Смирнов
Пожигайло нашел у «Матильды» все шансы на «Оскар»
Учитель понадеялся выпустить «Матильду» в Чечне
Бывший участник Swans собрался на выборы губернатора Техаса и выругался
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Руководство «Звезды» отреагировало на брачное предложение ведущего в прямом эфире
В сети Жириновского на надувном матрасе сравнили с китом
PornHub впервые озвучил вкусы россиян в порно
СМИ узнали о тайном запуске приложения Facebook в Китае
Все материалы
Ценности
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Первый катер Aston Martin отправился к владельцу в Майами
Moooi выпустил светильники в виде японских бумажных попугаев
Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов
Saint Laurent показал первые кадры кампании с участием звезды «Нимфоманки»
Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке
Все материалы
Путешествия
Еду в Доху я
Что ждет россиянина в Катаре
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Ростуризм рассказал о способах вернуть деньги за путевки в Турцию
Итальянский турист на глазах у дочерей до смерти избил менеджера отеля в Египте
В Грузии после ДТП госпитализировали пятерых россиян
В туриндустрии отреагировали на решение России об опасности отдыха в Турции
Сотни россиян в Турции пожаловались на заражение энтеровирусом
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
Львенка Моню посадили за руль
Курсантов полицейской академии испытали резиновым цыпленком
Переживший Освенцим израильтянин умер в возрасте 113 лет
Женщина на нудистском пляже Корсики получила пулю в ягодицу из-за отказа одеться
Все материалы
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Самые зрелищные полицейские погони
Как взрослые играют в салочки с жесткими последствиями
Volkswagen построил двухэтажный дом на колесах
В Тольятти готовят внедорожник-«невидимку»
Названы автомобили, которые россияне продают чаще всего
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы