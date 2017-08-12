Главный тренер «Анжи» подал в отставку в прямом эфире

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян подал в отставку в прямом эфире телеканала «Наш футбол» после поражения от московского Динамо в шестом туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Видео появилось на YouTube-канале НогоМяч TV.

Григорян отметил, что к поражению привели грубейшие индивидуальные ошибки отдельных игроков. «Когда накапливается достаточно качественных игр, в которых команда терпит поражения, тренер должен набраться мужества и подать в отставку, что я и делаю», — заявил Григорян.

Встреча «Анжи» и «Динамо» состоялась в субботу, 12 августа, в Каспийске и завершилась победой московской команды со счетом 3:1. Махачкалинцы с 3 очками занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо» набрало 7 очков и поднялось на 11-ю строчку.

50-летний Григорян возглавил «Анжи» в январе 2017 года. Тренер стал известен своими эксцентричными заявлениями. Так 30 июля Григорян после поражения от «Локомотива» назвал нападающего своей команды Константина Базелюка трусом, а также поинтересовался у задававшего вопросы журналиста, не является ли тот мазохистом.

