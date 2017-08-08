Тренер «Анжи» выпустил на матч со «СКА-Хабаровском» «трусливого» игрока

Форвард махачкалинского «Анжи» Константин Базелюк вышел в стартовом составе команды на выездную встречу пятого тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист отыграл 57 минут, не отметился результативными действиями и был заменен на Хасана Мамтова. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Мирослав Маркович и Николай Калинский. Для дебютанта премьер-лиги «СКА-Энергии» эта победа стала первой в элитном российском дивизионе.

30 июля главный тренер «Анжи» Александр Григорян раскритиковал Базелюка после выездного матча третьего тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1). Специалист назвал футболиста трусом.

После этой встречи «Анжи» с тремя очками занимает 15-е место в чемпионате России. «СКА-Хабаровск», в чьем активе столько же очков, поднялся на 13-ю строчку.