На стадионе «СКА-Хабаровска» перед игрой с «Анжи» произошел потоп

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» опубликовал в Twitter фотографию стадиона имени Ленина, на котором играет домашние матчи «СКА-Хабаровск». На изображении видно, что газон и беговые дорожки практически полностью находятся под водой.

«Поле стадиона в Хабаровске прямо сейчас», — отмечается в подписи к сообщению.

Команды должны провести встречу в рамках пятого тура чемпионата России по футболу во вторник, 8 августа. Начало игры запланировано на 11:00 по московскому времени.

Ранее в среду, 7 августа, на сайте правительства Хабаровского края сообщалось, что сильные дожди в регионе продлятся до четверга. В публикации отмечалось, что из-за большого количества осадков могут возникнуть перебои в работе транспорта, объектов энергоснабжения, ЖКХ.

После четырех туров «Анжи» с тремя очками занимает 13-е место в чемпионате России. Потерпевший на старте сезона четыре поражения «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу.