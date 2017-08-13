«Локомотив» проиграл дебютанту РФПЛ

Московский «Локомотив» проиграл «Тосно» в матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 13 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «Тосно» отметились Евгений Чернов и Антон Заболотный.

Железнодорожники потерпели первое поражение в новом сезоне РФПЛ. До этого они одержали четыре победы и однажды сыграли вничью. После шести туров команда Юрия Семина с 13 очками занимает третье место в таблице. «Тосно», дебютировавший в РФПЛ, набрал 6 очков и поднялся на 12-ю строчку.

12 августа в другом матче тура ЦСКА одержал волевую победу над «Спартаком» (2:1), «Динамо» обыграло «Анжи» (3:1), «Ростов» разгромил «Уфу» (4:1).