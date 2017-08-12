ЦСКА на последних минутах дважды забил «Спартаку» и одержал волевую победу

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках 6-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 12 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 2:1. На гол Марио Пашалича (48-я минута) ЦСКА ответил точными ударами Георгия Щенникова (83-я) и Витиньо (84-я).

В состав ЦСКА после двух пропущенных матчей вернулся голкипер Игорь Акинфеев. В его отсутствие место в воротах занимал Илья Помазун.

ЦСКА набрал 12 очков после шести туров РФПЛ и поднялся на четвертое место в таблице. «Спартак» с 8 очками остался на восьмой позиции.

В другом матче 6-го тура РФПЛ «Ростов» на выезде обыграл «Уфу» с разгромным счетом 4:1. В рамках шестого тура 12 августа состоится еще одна встреча — махачкалинский «Анжи» примет московское «Динамо». Матч начнется в 20:00 мск.