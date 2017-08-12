Полузащитник ЦСКА сравнил дерби со «Спартаком» с дракой

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум сравнил дерби со «Спартаком» с дракой. Слова футболиста приводятся на сайте клуба.

Игрок вспомнил, как во время матча в апреле 2013 года предложил подраться полузащитнику красно-белых Эйдену Макгиди.

«Его точно не назовешь одним из моих лучших друзей. Футбол в дерби — это и есть девяностоминутная драка. Но я сразу сказал, что для меня та история закончилась с финальным свистком. Когда ты на поле, делаешь для победы своей команды все, что только можешь», — рассказал Вернблум.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в рамках шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 12 августа на «ВЭБ Арене». «Армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, действующие чемпионы расположились на седьмой строчке. Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии «Ленте.ру» назвал красно-белых фаворитом предстоящего поединка.