«Зенит» забил пять мячей «Спартаку» в матче чемпионата России

Санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 августа, на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском и завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев голами отметились: Александр Кокорин (36-я минута), Александр Ерохин (45-я), Доменико Кришито (57-я), Далер Кузяев (63-я). Еще один мяч в свои ворота отправил вратарь «Спартака» Артем Ребров (78-я).

Гости сумели лишь размочить счет. С пенальти за фол на Зе Луише отличился Квинси Промес (72-я).

На 92-й минуте за драку были удалены защитник «Зенита» Игорь Смольников и форвард «Спартака» Луис Адриано.

Во время встречи на стадионе протекла крыша. Протечка была вызвана сильным ливнем. Это произошло во второй раз за две недели.

В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» расположился на девятой строчке с пятью очками.