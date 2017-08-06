Боец ОМОН избил болельщика «Спартака» дубинкой перед матчем с «Зенитом»

Видео: @G_o_s_h_a / Twitter

Сотрудник ОМОН избил дубинкой болельщика московского «Спартака», приехавшего в Санкт-Петербург на матч с местным «Зенитом». Видеозапись опубликовал журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов в своем аккаунте в Twitter.

Отряд омоновцев вступил в конфликт с несколькими фанатами красно-белых. В результате один из болельщиков получил несколько ударов от сотрудника. Причина возникновения потасовки неизвестна.

Матч состоится в воскресенье, 6 августа, на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи запланировано на 20:00 мск, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.