Болельщик «Динамо» объяснил попытку нападения на перешедшего в «Спартак» игрока

Болельщик московского «Динамо» Дмитрий Пименов объяснил попытку нападения на травмированного полузащитника Спартака Романа Зобнина во время матча первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Слова 48-летнего фаната приводит «Спорт-экспресс».

«Увидели Зобнина на нашей трибуне. Начали агрессивно ему высказывать все, что о нем думают. Потом выбежал какой-то его дружок и плеснул в нас коньяком. Затем Роман ушел — а того парня мы попросили выйти к нам, раз такой смелый. Зобнина никто не хватал, не угрожал, ему просто высказали свое мнение. А что могут думать люди о человеке, который сбежал к врагам? Иуда?!» — сказал фанат.

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19 июля Зобнин, в настоящее время восстанавливающийся после повреждения связок колена, рассказал о попытке нападения на себя во время матча. По его словам, болельщики полезли за ним в ложу, но его друзья их не пустили.

Встреча прошла во вторник, 18 июля, на подмосковном стадионе «Арена Химки» и завершилась вничью — 2:2. Зобнин с 2013 по 2016 год выступал за «Динамо», откуда перешел в «Спартак».