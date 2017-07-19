Появилось видео избиения еще одного болельщика «Спартака» на матче с «Динамо»

Видео: championat.com

Несколько болельщиков московского «Динамо» избили фаната столичного «Спартака» в VIP-ложе стадиона «Арена Химки» во время матча команд в рамках первого тура чемпионата России по футболу. Видео инцидента опубликовал «Чемпионат.com».

«Стюардов и полиции рядом не было, вступаться никто не решился — люди просто сидели и смотрели, как человека бьют по голове. Говорят, что, придя в себя, он тут же отправился в полицию писать заявление», — рассказал корреспондент издания, ставший очевидцем произошедшего.

Ранее сообщалось, что во время этой же игры на одной из центральных трибун были избиты два болельщика красно-белых. Также о попытке нападения фанатов бело-голубых рассказал травмированный игрок «Спартака» Роман Зобнин, наблюдавший за игрой из VIP-ложи.

Встреча первого тура чемпионата России по футболу состоялась во вторник, 18 июля, и завершилась со счетом 2:2. При этом «Спартак» выигрывал после первого тайма у «Динамо» — 2:0.