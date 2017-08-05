Спорт
 

Кокорин пожаловался на тоску по сборной России

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что скучает по сборной России. Слова футболиста приводит ТАСС.

«Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций — прим. "Ленты.ру"), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго», — заявил Кокорин.

По словам форварда, между ним и наставником национальной команды Станиславом Черчесовым нет недопонимания. Он отметил, что если тренер посчитает нужным, он вызовет его в сборную.

4 августа Кокорин впервые был признан болельщиками «Зенита» лучшим игроком месяца. В июле форвард принял участие в пяти матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

В последний раз Кокорин играл за сборную России в ноябре 2016 года в товарищеском матче с румынами. Всего на его счету 44 встречи в майке национальной команды, в которых он забил 12 мячей. Нападающий не был вызван в состав сборной на Кубок конфедераций по решению тренерского штаба. На турнире, который прошел с 17 июня по 2 июля в России, хозяева не сумели выйти из группы. Победителем стала сборная Германии.

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