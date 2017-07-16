Кокорин помог «Зениту» обыграть дебютанта РФПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» в гостевом матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась в воскресенье, 16 июля, на стадионе имени В. Ленина и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. На 52-й минуте отличился полузащитник Далер Кузяев, проводивший первый официальный матч в составе «Зенита». Окончательный счет установил форвард Александр Кокорин на 81-й минуте.

«СКА-Хабаровск» впервые в своей истории сыграл в РФПЛ. Еще один дебютант, санкт-петербургский «Тосно», 15 июля уступил «Уфе» со счетом 0:1.

Первым матчем РФПЛ сезоне-2017/2018 стала встреча «Урала» из Екатеринбурга и «Ростова». Она завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат России продлится до 13 мая. Действующим победителем турнира является московский «Спартак».