Рабона от игрока «СКА-Хабаровска» в матче с «Зенитом» восхитила соцсети

Видео: @ridethecrab / Twitter

Аргентинский нападающий клуба «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано исполнил рабону в матче первого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом». Форвард нанес удар по мячу, скрестив ноги одну за другой, но попал в каркас ворот.

Встреча, прошедшая 16 июля в Хабаровске, завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Александр Кокорин. Это первый официальный матч для итальянского специалиста Роберто Манчини в качестве главного тренера сине-бело-голубых.

«СКА-Хабаровск» впервые выступает в высшем дивизионе российского футбола. Команда пробилась в элиту, одолев «Оренбург» в стыковых матчах.