«СКА-Хабаровск» вышел в российскую футбольную премьер-лигу

«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в российскую футбольную премьер-лигу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась победой гостей в серии пенальти со счетом 5:3. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. Такой же результат был зафиксирован и в первой игре команд, которая прошла 25 мая в Хабаровске.

В другом стыковом матче играют тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей». Первая встреча завершилась победой сибиряков дома со счетом 2:1.

Напрямую в РФПЛ вышли московское «Динамо» и «Тосно». «Томь» и «Крылья Советов» покинули элитный дивизион российского футбола.