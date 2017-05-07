«Томь» вылетела из РФПЛ

«Томь» потеряла шансы на сохранение прописки в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Такая информация появилась после победы «Оренбурга» над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ. Томская команда, с 14 очками замыкающая таблицу (16-е место), не сможет догнать «Оренбург» (26 очков) и тульский «Арсенал» (24), располагающиеся в зоне стыковых матчей (13-е и 14-е места соответственно). 15-ю строчку с 22 очками занимают самарские «Крылья Советов».

Команды РФПЛ, находящиеся в таблице на 15-м и 16-м местах, напрямую вылетают из турнира и в следующем сезоне будут выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Занявшие 13-е и 14-е места разыгрывают право выступать в РФПЛ в стыковых матчах с 3-й и 4-й командой ФНЛ.

6 мая «Спартак» на своем поле обыграл «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил нападающий красно-белых Квинси Промес.

Проблемы с финансированием возникли в «Томи» с начала сезона-2016/17. Сообщалось, что у клуба есть задолженность перед футболистами и в следующем сезоне он будет заявлен для выступления в ФНЛ.