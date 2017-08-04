Болельщики впервые признали Кокорина лучшим игроком «Зенита»

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» признали нападающего Александра Кокорина лучшим игроком команды в июле. Об этом сообщает на сайте клуба.

Форвард принял участие в пяти матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Кокорин получил эту награду впервые за три сезона, что он выступает в составе «Зенита». Второе место занял вратарь Андрей Лунев, третье — защитник Доменико Кришито.

Кокорин перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в январе 2016 года. За это время он провел 56 матчей, забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач. В составе сборной России форвард выступает с 2011 года, в 44 матчах отметившись 12 голами. При этом нападающий не был вызван в состав национальной команды на Кубок конфедераций, который прошел в России с 17 июня по 2 июля. Победителем турнира стала сборная Германии, россияне не смогли выйти из группы.