Мостовой назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал московский «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» в четверг, 10 августа.

«Команда есть, болельщики есть, если «Спартак» обыграет ЦСКА, то уже поднимется на третье место», — рассказал Мостовой, отметив, что небольшая вместительность домашнего стадиона «армейцев» «ВЭБ Арены» не станет проблемой.

«Я не считаю, что стадион ЦСКА маленький. Руководство армейцев, возможно, сделало и правильно, что не потратили такого количества денег, как на "Крестовский"», — подчеркнул он.

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При этом Мостовой заявил, что на сегодняшний день встреча между «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» вызывает больший ажиотаж.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в рамках шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) 12 августа на «ВЭБ Арене». «Армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, действующие чемпионы расположились на седьмой строчке.

6 августа «Зенит» на своем поле разгромил «Спартак» со счетом 5:1.

