Мостовой назвал фаворита полуфинала Кубка конфедераций Германия — Мексика

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от встречи Португалии и Чили в рамках Кубка конфедераций, а также сделал прогноз на второй полуфинал с участием Германии и Мексики. Об этом он рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«До игры фаворитом была Португалия. Я думал, что они смогут добиться победы. Но по ходу игры, особенно в дополнительное время, я увидел что чилийцы стали полностью переигрывать португальцев. Дело могло и не дойти до пенальти»,— сказал Мостовой.

Также он отметил, что чилийцы играли активнее соперника.

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«У меня на протяжении всего матча, а особенно во втором тайме, сложилось впечатление, что чилийцы выглядели агрессивнее и свежее. Они владели преимуществом и нагнетали обстановку, а португальцы рассчитывали только на контратаку» — отметил футболист.

Кроме того, Мостовой поделился ожиданиями от второй полуфинальной встречи между Германией и Мексикой.

«Я не знаю, кто выиграет во втором полуфинале, но буду болеть за Мексику. Хочется увидеть мексиканцев в финале, потому что все привыкли, что там играют немцы. У них шансов побольше, потому что команда неплохая, несмотря на то, что они привезли экспериментальный состав», — добавил Мостовой.

28 июня в полуфинале Кубка конфедераций сборная Чили обыграла сборную Португалии. В основное и дополнительное время счет не был открыт. В серии пенальти точнее оказались чилийцы — 3:0. Встреча между Германией и Мексикой состоится в четверг, 29 июня. Начало в 21:00 по Москве.