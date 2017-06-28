Мексиканский болельщик соврал жене про супермаркет и улетел в Россию на КК-2017

Мексиканский болельщик Артуро Гарсия отправился в Россию на Кубок конфедераций по футболу, сказав жене, что выйдет в магазин. Слова фаната приводит Remezcla.

«Я сказал жене, что поеду в супермаркет за сигаретами, но не уточнил, в какой именно. Хотя супруга в конце концов узнала, что я уехал в Россию на Кубок конфедераций», — сказал Гарсия.

Сборная Мексики вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где сыграет с командой Германии. Встреча пройдет 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

В другом полуфинале сыграют команды Португалии и Чили, этот матч пройдет на «Казань Арене» в среду, 28 июня. Начало в 21:00.