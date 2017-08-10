Неймар попытался сорвать переход партнера по сборной Бразилии в «Спартак»

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар посоветовал своему соотечественнику Луану, выступающему за «Гремио», не переходить в московский «Спартак». Об этом сообщает Radio Gaucha.

Аналогичные рекомендации потенциальному новичку российской команды дал нападающий английского «Манчестер Сити» Габриэль Жезус. Игроки вместе выступали за олимпийскую сборную Бразилии, которая выиграла золото на домашних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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Во вторник, 8 августа, ТАСС сообщал, что Луан близок к подписанию контракта со «Спартаком» и в конце недели должен пройти медобследование. По неофициальной информации, красно-белые готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро.

Луан — воспитанник «Гремио». В 2014 году он дебютировал за основную команду. Нападающий провел в составе клуба 117 игр, в которых забил 32 мяча, включая 11 голов в 22 встречах прошлого сезона. На Олимпиаде в Рио Луан принял участие в шести матчах, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.