«Барселона» помешала Неймару дебютировать за ПСЖ

Руководство Королевской испанской футбольной федерации не отправило трансферный лист нападающего Неймара в Федерацию футбола Франции, из-за чего бразилец не может дебютировать за «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, «Барселона», за которую ранее выступал форвард, не дает разрешения на отправку документа. Он необходим, чтобы заявить Неймара для участия в матчах чемпионата Франции. Из-за его отсутствия он пропустил встречу первого тура с «Амьеном» (2:0). Если испанцы не пришлют трансферный лист до субботы, 12 августа, то Неймар не сможет сыграть в матче второго тура с «Генгамом».

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Как уточняет источник, парижане должны получить трансферный лист не позднее 18 августа.

Переход бразильца обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Официально о трансфере было объявлено 3 августа. Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. По условиям пятилетнего контракта он заработает 150 миллионов евро. Свое решение он объяснил желанием «достичь чего-то нового и помочь клубу завоевать титулы».

Бразилец перешел в «Барселону» в 2013 году. Его контракт с сине-гранатовыми действовал до лета 2021-го. В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.