Акинфеев вернулся в состав ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вернулся в состав команды на матч 6-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со «Спартаком». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте красно-синих.

Акинфеев пропустил встречи четвертого и пятого туров РФПЛ из-за повреждения. В этих матчах ворота команды защищал Илья Помазун. В отсутствие основного голкипера армейцы уступили казанскому «Рубину» (1:2) и обыграли «Тосно» (2:1).

Полностью состав ЦСКА на матч со «Спартаком» выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Александр Головин, Аарон Оланаре, Витиньо.

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 августа 2017, 12:55

Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:30 мск. После пяти туров армейцы занимают пятое место в таблице РФПЛ с девятью очками, спартаковцы располагаются на восьмой строчке с восемью очками.