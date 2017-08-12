«Спартак» захотел купить бывшего защитника «Зенита»

Московский «Спартак» ведет переговоры о трансфере защитника «Валенсии» Эзекиеля Гарая. Об этом рассказал генеральный директор испанского клуба Матео Алемани, слова которого приводит Marca.

«Мы ведем переговоры с российским клубом по переходу Гарая, однако никаких соглашений мы не достигли. Есть только разговоры. Мы надеемся, что защитник не уйдет из нашей команды», — рассказал Алемани.

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Впервые о желании «Спартака» купить Гарая стало известно 7 августа. По сообщениям испанской прессы, «Валенсия» намерена получить за трансфер своего защитника не менее 25 миллионов евро.

Также «Спартак» заинтересован в трансфере бразильского нападающего «Гремио» Луана, однако 10 августа сообщалось, что его соотечественник Неймар, выступающий за ПСЖ, посоветовал ему не переходить в московский клуб. По неофициальной информации, красно-белые готовы заплатить за игрока также 25 миллионов евро.

Гарай перешел в «Валенсию» в августе 2016 года из санкт-петербургского «Зенита». В составе российского клуба он стал чемпионом, обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны. За сборную Аргентины защитник провел 20 матчей.