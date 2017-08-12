Скачут кони, топчут мясо

ЦСКА обыграл «Спартак» в «главном дерби всея Руси» — именно такое громкое название дали СМИ самому принципиальному противостоянию в отечественном футболе. Армейцы одержали волевую победу в самой концовке, взяв реванш за две последние неудачи. «Лента.ру» собрала реакцию соцсетей на неожиданную развязку дерби.

До матча в кои-то веки обошлось без фанатских столкновений и других ЧП. На поле тоже было непривычно спокойно: встреча шла с небольшим территориальным преимуществом «Спартака», ЦСКА сделал ставку на контратаки. Счет был открыт на 48-й минуте. Хорватский новичок красно-белых Марио Пашалич нанес не самый удачный удар, но мяч рикошетом от ноги Алексея Березуцкого попал точно в угол ворот. Дезориентированный Игорь Акинфеев, вернувшийся в состав армейцев после травмы, не смог выручить свою команду. Болельщики ЦСКА, расположившиеся за воротами, выразили негодование необычным способом: забросали празднующих спартаковцев туалетной бумагой. По свидетельствам очевидцев, ликвидировать последствия пришлось игрокам ЦСКА.

До 83-й минуты ничто не предвещало беды для «Спартака», но затем Александр Головин в одиночку дотащил мяч до штрафной соперника и выдал пас-конфетку на набежавшего на дальнюю штангу Георгия Щенникова. Тому оставалось только подставить ногу. 1:1!

Уже минуту спустя в сетку ворот «Спартака» влетел и второй мяч. Витиньо решил не делиться мячом с партнерами — и правильно сделал! Голкипер красно-белых Александр Селихов не справился с ударом бразильского форварда ЦСКА.

Армейские болельщики коротко и ясно обрисовывают картину того, что произошло на «ВЭБ Арене».

Оказывается, предвзятыми могут быть не только набившие оскомину комментаторы. Коллеги подметили подозрительную активность «журналистов» в ложе прессы «ВЭБ Арены» после мяча, забитого ЦСКА.

Даже сумасшедшая развязка не зажгла команды. Ситуацию исправил полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум. Огненный подкат шведа срубил лидера «Спартака» Квинси Промеса и спровоцировал потасовку. Какое дерби без драки! Даже запасные подтянулись. Стоит отметить, что судейская бригада сработала на ура и быстро утихомирила воинственные настроения.

Главный виновник заварушки Понтус Вернблум отделался легким испугом, получив дежурную желтую карточку. К слову, швед вплотную приближается к сотому «горчичнику» в составе армейцев, и обещал пышно отпраздновать это событие.

Некоторые фанаты оказались особенно нетерпеливыми и уже жаждут крови. Пользователь с ником, совпадающим с именем опального тренера «Лестер Сити», призывает уволить итальянца Массимо Карреру. А ведь еще несколько месяцев назад его в прямом смысле слова носили на руках. Как говорится, от любви до ненависти...

И версия для тех, кому лень читать.

После поражения у болельщиков «Спартака» не самое радужное настроение. Бывший теннисист, а ныне ярый поклонник красно-белых Евгений Кафельников быстро нашел причину провала. Ждем экспертного мнения Александра Панова.