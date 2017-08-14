Спорт
 

«Ахмат» пожаловался в РФПЛ на работу судьи в игре с «Зенитом»

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Грозненский «Ахмат» подал жалобу в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) на работу арбитра Игоря Федотова в матче чемпионата страны с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщается на сайте команды из столицы Чечни.

«На результат матча серьезнейшим образом повлияли ошибки судейской бригады. Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, клуб отразил в обращении в РФПЛ», — говорится в заявлении «Ахмата».

Встреча шестого тура чемпионата России прошла в воскресенье, 13 августа, в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Во втором тайме голкипер «Зенита» Андрей Лунев сыграл рукой за пределами штрафной площади, но Федотов не зафиксировал нарушения. После встречи Лунев признался журналистам, что его стоило удалить с поля.

После шести туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Ахмат» с девятью очками расположился на седьмой строчке.

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